Apre a Guidizzolo la farmacia comunale, sabato l’inaugurazione

GUIDIZZOLO – Sabato 16 novembre avrà luogo l’inaugurazione della nuova farmacia comunale, progetto fortemente voluto dal sindaco Stefano Meneghelli. Ubicata nei locali dell’ex mobilificio Cerini sulla vecchia Goitese e sotto la gestione di Guidizzolo Servizi, la farmacia sarà la seconda del paese e offrirà una vasta gamma di servizi alla comunità. Sebbene la Regione avesse concesso la licenza per la farmacia comunale già nel 2019, il Covid aveva fermato tutto. Con la fine della pandemia, i lavori sono iniziati e quest’anno la farmacia è diventata realtà, nella forma dell’azienda speciale – cioè come società a responsabilità limitata con gli obblighi di un ente pubblico. Ai primi di marzo, lo stabile identificato sulla base di un criterio di omogeneità territoriale è stato consegnato al Comune perché si procedesse all’allestimento dei locali. A fine luglio la farmacia ha così aperto al pubblico: un ambiente di circa 360 metri quadrati, in attesa che a gennaio riprendano i lavori per la parte sinistra, che sarà destinata a ulteriori attività. Ad oggi, la farmacia comunale è già in grado di garantire alcuni servizi fondamentali ai cittadini, oltre alla normale consulenza e vendita in materia di medicinali: dai prelievi di sangue (per ora saltuariamente) agli screening dei parametri di base, passando per la vendita di cosmetici e la consegna a domicilio dei farmaci. A questi si andranno ad aggiungere la concessione dei locali a medici liberi professionisti e, potenzialmente, un punto per il laboratorio analisi o il primo soccorso e la presenza di un medico H24 supportato dal 118. Rispondendo alle voci sulle possibili frizioni con l’altra farmacia del paese, l’amministratore Alessandro Amista tiene a dire: «I rapporti sono ottimi, un loro delegato ha visitato i nostri locali e ha dato piena disponibilità per un dialogo in futuro. Non c’è tra le due farmacie nessuna la volontà di sfidarsi o danneggiarsi. I cittadini non potranno che beneficiare dalla competizione». E aggiunge: «Il nostro obiettivo è abbassare i costi della salute per i cittadini, offrire servizi che ad ora mancano e reinvestire i guadagni per altri scopi». Invitando la comunità all’inaugurazione, il sindaco si è detto molto contento e desideroso di utilizzare i proventi per nuovi progetti nel sociale.