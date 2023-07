Tamburello, il nuovo campo di Castiglione potrebbe essere collocato in località Grole

Castiglione Prende sempre più corpo, a Castiglione, l’ipotesi di traslocare il campo di tamburello da zona San Pietro, per intenderci nei pressi dello stadio Lusetti, in località Grole, sulla strada che porta nella vicina Solferino. Nell’area lasciata libera poi oltre che incrementare gli impianti e le strutture dedicate al calcio, c’è l’idea di realizzare anche un campo di pallavolo, disciplina tra le più praticate in città, con tanto di spazio ad hoc per il beach volley. Come sottolineato più volte dall’amministrazione aloisiana si lavora su bandi pubblici per cercare di avere risorse economiche a disposizione.

Nel frattempo lo sferisterio aloisiano, unitamente a quelli di Cavriana, Cereta di Volta Mantovana, Castellaro di Monzambano, e Medole ospiterà, come abbiamo già ricordato sulla Voce, le finali giovanili nazionali open, nel weekend lungo di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio.