Tragedia sul lavoro a San Matteo delle Chiaviche: 49enne muore folgorato da 15mila volt

VIADANA Tragedia sul lavoro nella tarda mattina di oggi a San Matteo delle Chiaviche. Un uomo di 49 anni è morto folgorato mentre stava lavorando per il ripristino di una linea elettrica della media tensione danneggiata dal maltempo dell’altro ieri. Secondo una prima ricostruzione un cavo della linea di media tensione che passava sopra un albero si sarebbe staccato piombando al suolo. Per cause al vaglio dei tecnici dello Spsal di Ats Val Padana il 49enne avrebbe toccato il cavo rimanendo folgorato da una scarica di 15mila volt. Nonostante i soccorsi immediati i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Sul posto oltre al personale di Ats e del 118 compresa un’eliambulanza da Parma sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Le generalità della vittima di questo infortunio sul lavoro non sono ancora state rese note. Secondo alcune indiscrezioni si 5tratterebbe di un 49enne residente in provincia di Reggio Emilia.