Autocross – Solferino Rally Pecso in forze a Rovato per il Trofeo Italia Nitor

Solferino Sarà un fine settimana tutto sterrato e polveroso quello che affronteranno i piloti della Solferino Rally Pecso, per la prima volta sulla pista di Rovato. Un appuntamento nuovo e ricco di insidie, dove serviranno precisione, concentrazione e grande capacità di adattamento per affrontare un tracciato ancora da scoprire. Domani e domenica, sulla nuova pista di Rovato, si correrà il Trofeo Italia Nitor e saranno della partita Filippo Savazzi su Speed Car Wonder, Nicholas Bonometti su Kart Cross K3, Alessandro Arnaldini su Proto Hyabusa, Danilo Arnaldini su Fiat 850 Coupè, Sara Arnaldini su A112 Abarth e Mirco Arnaldini su Fiat Ritmo 130 Abarth. Il tracciato, pur essendo poco più di 1 km, ha una conformazione molto tecnica che premierà non solo la velocità ma anche la gestione della gara e verrà percorso svariate volte per ogni manche.