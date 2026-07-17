Calcio dilettanti – Il ds Piacentini: “Sporting Castellana, ci siamo. Questo gruppo può fare bene”

Goito/Castel Goffredo Prende forma giorno dopo giorno la rosa dello Sporting Castellana: una conferma alla volta, l’organico da consegnare a mister Makris Petrozzi si completa. Soddisfatto il direttore sportivo Mirko Piacentini, che assieme a Daniele Coffani ha condotto le trattative.

«Siamo soddisfatti di quanto fatto, a partire dallo staff – spiega Piacentini -. Conosco bene Petrozzi, cercavamo un allenatore giovane mantovano, lui rispecchia in pieno quella che è la nostra idea. Siamo inoltre contenti di aver confermato in gran parte il blocco della Castellana. Mi aspetto molto, anche perché la scorsa stagione, per varie vicissitudini, non abbiamo reso per quanto avremmo potuto».

Ma dove potrà arrivare questo Sporting Castellana, nella prima stagione della sua storia? «Per dirlo bisogna vedere anche il girone – assicura Piacentini -, sicuramente un girone con le cremonesi potrebbe essere, sulla carta, un po’ più abbordabile. Se ci fossero invece alcune bergamasche come Trevigliese o Torre de’ Roveri, la storia cambierebbe. In ogni caso l’Eccellenza è una categoria difficile, lo sappiamo bene. Al di là delle preferenze, che lasciano il tempo che trovano, mi aspetto possibilmente una salvezza meno tribolata, da raggiungere il prima possibile. Spero inoltre che ci giri un po’ meglio, anche se ognuno la fortuna deve andarsela anche a cercare. Sono sempre convinto che questa rosa possa fare qualcosa meglio di una semplice salvezza. Poi, ovviamente, è il campo a parlare».

Con la fusione c’è stata anche la conferma di alcuni giocatori dello Sporting Club, una sorta di “scommessa”: «Una bella sfida, ma si tratta di ragazzi che hanno già esperienza di categoria, se parliamo di Cabroni e Bignardi. Atleti d’esperienza, “figli” dello Sporting, dove hanno militato per anni. Mi aspetto tanto da loro anche in termini di attaccamento ed esperienza. E altrettanto mi aspetto da Pini e Melegari: sono giovani molto bravi che hanno una grande voglia di misurarsi con la categoria». E le vacanze sono agli sgoccioli: lo Sporting Castellana, infatti, sarà la prima squadra a radunarsi il prossimo 28 luglio.

Gli atleti ufficializzati sono gli ex Castellana Migliorelli, Ruffini, Menolli, Boniotti, Nardi, Bia, Daeder, Zaniboni, Nitri e Fiorentino, mentre per quanto riguarda i nuovi arrivi ci saranno gli attaccanti Ridolfi dalla Poggese e Touete dal Castelleone, oltre al portiere in quota Gaule (ex Marmirolo e Mozzecane) e all’altra punta Doci dal Castiglione oltre a Baraldi. Promossi invece dalla Juniores Elite i giovani Fanelli (portiere), il centrocampista Mazzocchi e l’attaccante Madini.