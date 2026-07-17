Tamburello serie A f – Menossi: “Virtus da applausi. Adesso testa alla Coppa Italia”

Guidizzolo Nonostante le due gare di semifinale contro il Ciserano siano state infruttuose, in casa Virtus c’è comunque soddisfazione per la stagione disputata. Arrivare ai play off non era scontato. L’annata era iniziata con Manenti nel ruolo di direttore tecnico, poi nell’ultima parte è stato sostituito da Adolfo Negri. «Dobbiamo essere soddisfatti – commenta il dirigente Emanuele Menossi – anche perché abbiamo dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Cimarosti si è dovuta fermare, mentre Francesca Cogliandro è rientrata dopo un lungo infortunio ma deve ancora ritrovare piena fiducia. L’importante è che recuperi completamente. Abbiamo inoltre dato spazio alla giovanissima Bianzina, che ha risposto con impegno e ha dimostrato di poter crescere ancora molto». Troppo forte il Ciserano, che veleggia verso lo scudetto… «Forse non eravamo ancora pronti per affrontare le orobiche in semifinale, ma le ragazze meritano un grande applauso. Soprattutto nella gara di ritorno in terra bergamasca hanno dato tutto, lottando fino all’ultimo. Il gruppo ha dimostrato carattere e grande spirito di sacrificio, qualità che ci fanno guardare con fiducia al futuro. Non dimentichiamo nemmeno la semifinale di Coppa Europa persa di misura in Francia contro il Notre Dame de Londres, poi vincitore del trofeo: anche quella esperienza ci ha fatto crescere». Sul futuro, il dirigente guarda con fiducia ai prossimi impegni: «Adesso vogliamo fare bene in Coppa Italia e chiudere al meglio la stagione. Per la prossima annata l’obiettivo è confermare il gruppo, continuare il lavoro svolto finora e valorizzare le nostre giovani. Adolfo Negri resterà il nostro direttore tecnico, proseguendo anche l’attività con il settore giovanile, un patrimonio fondamentale per la società». Mercoledì prossimo sorteggio dei due gironi di Coppa Italia che inizia a fine agosto, con Alegra Settime e Ciserano teste di serie. Intanto domenica a Cavalcaselle le due big si sfideranno per la conquista dello scudetto.