Trasporto scolastico a Sabbioneta: investimento da 700mila euro

SABBIONETA – Il Comune cerca un nuovo gestore per il trasporto scolastico. Per questo verrà indetto un apposito bando per le prossime due annualità, eventualmente rinnovabile per gli anni scolastici 2025-2027. Per farlo l’amministrazione ha deciso di ricorrere alla centrale unica di committenza messa in piedi dai Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Marcaria, Gazoldo degli Ippoliti e dall’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” nel 2016 e poi rinnovata nel 2019, a cui Sabbioneta ha aderito nel luglio dello scorso anno.

L’importo complessivo a base di gara è stato fissato in 291.200 euro, che portano il valore lordo complessivo dell’investimento a 714.738 euro per i prossimi due anni, con un costo della manodopera stimato in 148.512 euro. L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tenendo conto che il calendario scolastico regionale prevede 205 giorni di scuola per la primaria e secondaria e 225 per la scuola materna, la percorrenza indicativa annua di ogni linea, esclusi i km a vuoto, è di 11.500 per la linea blu e 16.500 per quella gialla. È previsto un accompagnatore della scuola materna, che viene richiesto alla ditta.

Gli studenti che hanno usufruito del bus quest’anno sono stati 135: 22 per l’infanzia, 65 per la primaria e 48 per le medie.