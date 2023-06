Restyling in arrivo alla scuola media: via alla progettazione

GONZAGA – La scuola media di Gonzaga sarà presto oggetto di un intervento di efficientamento energetico, come confermato dal sindaco Elisabetta Galeotti per la cifra di 70mila euro, volto a riqualificarne la struttura e i servizi. L’amministrazione comunale di Gonzaga ha infatti di recente avviato la procedure di affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo esecutivo dell’istituto scolastico. A tal riguardo, l’intervento sarà finanziato per la cifra di 70mila euro con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una volta conclusa pertanto la progettazione e approvato il piano definitivo – esecutivo, l’ufficio tecnico del Comune di Gonzaga procederà con l’indizione della gara d’appalto volta ad affidare i lavori di riqualificazione della struttura scolastica. Per quanto riguarda le tempistiche e la partenza del cantiere, i dettagli sono ancora da definire, ciò accadrà una volta approvato il progetto esecutivo.