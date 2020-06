Poggio, furgone esce fuori strada schiantandosi contro degli alberi, muore 34enne

POGGIO RUSCO – Incidente mortale a Poggio Rusco lungo la Ss 496 nella frazione di Dragoncello. Un furgone, con a bordo due persone, è uscita fuori strada per cause non ancora chiare, finendo in un fossato a lato della strada. A perdere la vita un 34enne mentre sarebbe rimasto ferito in modo meno grave l’altra persona a bordo del mezzo. Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso ma per la vittima non c’è stato nulla da fare e il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Trasportato in codice giallo, invece, l’altro uomo ferito.