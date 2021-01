Tre progetti (ed altrettanti bandi) per migliorare Commessaggio

COMMESSAGGIO – Sono tre i progetti che il Comune di Commessaggio ha candidato al Tbel per ricevere i contributi destinati alla progettazione esecutiva e definitiva di alcune opere centrali per il territorio ed inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche.

Tra i progetti candidati la messa in sicurezza antisismica e l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico: obiettivo è adeguare la struttura ai nuovi canoni. Se l’opera sarà finanziata il Comune potrà procedere ad un’attualizzazione strutturale ed energetica del plesso.

In programma anche la sistemazione del ponte in barche sul canale Navarolo, manufatto realizzato quasi in modo “provvisorio” con la dismissione ed il conseguente riutilizzo dei ponti galleggianti della provincia di Mantova che nel 1976 sostituti il ponte gonzaghesco (secondo gli amministratori di allora versava in pessime condizioni). Ponte che oggi necessita di manutenzione straordinaria, partendo proprio da un’analisi approfondita dello stato dei luoghi per arrivare ad un progetto articolato di sistemazione, da realizzare con il vicino e comproprietario Comune di Sabbioneta.

Candidato poi anche il progetto per l’analisi del reticolo idrico minore, con mappatura degli scoli delle strade per scongiurare i sempre più frequenti allagamenti causati da una carenza di manutenzione e dalle bombe d’acqua negli ultimi anni più frequenti.

Opere, queste, che se realizzate potranno migliorare l’intero territorio: già del 2020, sempre il Ministero con la medesima finanziò il recupero funzionale del tetro Picchi.