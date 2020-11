Cinquanta piante per il parchetto di via Papa Giovanni XXIII

SAN MARTINO D/A – Nuove piante per il parchetto di via Papa Giovanni XXIII di San Martino dall’Argine: cinquanta gli alberi piantumati ieri grazie ai volontari dell’associazione Giubbe Verdi San Martino Dall’Argine ODV.

Un intervento che guarda in due diverse direzioni quello che ieri si è concretizzato a San Martino dall’Argine. Da un lato, infatti, la piantumazione guarda ad una generale riqualificazione del parchetto di via Papa Giovanni XXIII, che sarà così migliore da un punto di vista estetico e più accogliente, dall’altro, invece si guarda alla difesa dell’ambiente. Tutela che guarda con un occhio di riguardo alla salvaguardia delle api, il principale insetto impollinatore la cui sopravvivenza è sempre più a rischio. Proprio a questi insetti, infatti, diversi Comuni della provincia di Mantova – compreso San Martino dall’Argine – stanno dedicando particolare attenzione con la promozioni di iniziative ed azioni ad hoc.

Piantumazione che, come detto, ieri è stata possibile grazie all’associazione Giubbe Verdi San Martino dall’Argine ODV, che si sono occupate della collocazione delle nuove piante nel parchetto di via Papa Giovanni XXIII.

Cinquanta in tutto i nuovi alberelli: piante di piccole dimensioni, “essenze – come spiegato dal sindaco Alession Rendoldi – gratuite distribuite da Ersaf Lombardia». Un piccolo dono ma importante per l’ambiente.