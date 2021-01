Cittadella dello sport al top, manca solo lo spazio per il calcio a 5

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Nuoto, tennis, tamburello, calcio, arti maziali, basket, skatepark sono solo alcune delle discipline che possono essere fatte a Castiglione delle Stiviere grazie ad una sorta Cittadella dello Sport che in effetti è in continuo divenire.

Nonostante però siano rappresentante molte discipline, come detto, manca qualcosa come ad esempio un campo dove poter giocare a calcio a 5 e una pista d’atletica rimessa a nuovo.

«La Cittadella dello sport sta prendendo sempre più forma nella nostra città, a vantaggio delle già presenti discipline sportive e di altre che potrebbero con successo insediarsi a Castiglione – spiega il consigliere comunale con delega allo Sport Alberto Bignotti descrivendo la situazione attuale delle attività sportive aloisiane – L’attuale offerta sportiva annovera il nuoto, esercitato presso il polo natatorio comunale gestito dalla Ssd Nuoto Club Castiglione; il tennis con i campi gestiti dalla Tennis Clinic di Mutti & Bartolucci; il tamburello gestito dalla associazione Asd Tamburello; il calcio, con le strutture sportive recentemente rinnovate con il nuovo campo da calcio in erba sintetica, gestite dall’Fc Castiglione, e lo Stadio Lusetti, all’interno del quale utilizzano spazi anche le associazioni Asd Ronin Dojo Ju Jitsu di arti marziali, l’ associazione Atletica Montichiari e l’associazione Ginnastica e corpo libero. Senza dimenticare lo skate park, il campo di allenamento della Mtb Byke, il basket presso la palestra delle scuole San Pietro dove opera la Ssd Arl Basket Aquile. Senza poi dimentica che l’amministrazione sta approntando, il nuovo vo campo da basket, poiché quello esistente in precedenza ha lasciato spazio agli spogliatoi del campo sintetico. Certo come amministrazione siamo consapevoli che, all’interno della Cittadella, sarebbe importante rifare il fondo della pista di atletica dello stadio Lusetti, magari per ospitare anche dei meeting importanti. Sappiamo bene che i costi di tale opera sono molto alti, nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro, ma siamo alla ricerca di fondi pubblici che possano contribuire a questo progetto. Esistono molte associazioni di atletica leggera che sarebbero interessate a questa proposta e altrettanto importante sarebbe la realizzazione di un campo di calcetto a 5 visto il gran numero di amatori, a Castiglione, di questo sport, che si trovano costretti a migrare nelle strutture sportive dei paesi limitrofi per soddisfare le proprie esigenze, data l’indisponibilità di campi nel nostro paese. Auspico che un giorno tutto ciò possa essere realizzato, in nome dello sport e dei nostri sportivi di ogni età, ormai stanchi di stare a casa sul divano. La speranza ora -conclude il consigliere Bignotti – è di ritrovarsi tutti insieme, finita l’emergenza sanitaria, a divertirci grazie alle strutture della nostra Cittadella sportiva».