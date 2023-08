Tutto pronto per la grande notte dei madonnari

CURTATONE Entrerà nel vivo il 14 agosto alle ore 19.30 con la tradizionale benedizione dei madonnari e dei gessetti il 49° Incontro Nazionale dei Madonnari di Grazie di Curtatone.

L’evento unico in Italia per numero di artisti coinvolti, vedrà all’opera 150 madonnari che senza interruzione fino al tramonto del 15 di agosto realizzeranno con i loro gessetti opere di ispirazione sacra sull’asfalto del sagrato del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie.

Sono 15 i paesi rappresentati per un appuntamento in grado di richiamare migliaia di persone dall’Italia e dall’estero. Le opere, in quanto arte effimera, saranno visibili fino a quando la pioggia non le cancellerà.

“I bozzetti finora arrivati confermano la grande vitalità del concorso, e la capacità dei “madonnari”, a tutti i livelli, di coniugare i temi classici della storia dell’arte con soggetti nuovi, o sensibilità nuove. L’apertura internazionale della competizione è ben evidente anche nelle diversificate sfumature somatiche del volto della Madonna: come avviene da millenni, ogni generazione e ogni gruppo etnico ritrova nello sguardo di Maria i tratti della bellezza umana”, queste le parole con cui don Stefano Savoia, presidente della commissione bozzetti e membro della giuria, descrive i progetti che artisti hanno presentato in fase di iscrizione.

Il presidente della giuria di questa edizione, composta da esperti di arte madonnara, storici dell’arte, giornalisti, è Fabrizio Binacchi, Capo Redattore Centrale di Rai Vaticano. Gli altri membri di giuria sono: Stefano Scansani, Italo Scaietta, Paola Artoni, Fausto Salomoni, Attilio Gelati, Elena Danieli, Carlo Beduschi, Don Stefano Savoia, Augusto Morari.

Si riportano a seguire il programma completo dell’Antichissima Fiera delle Grazie 2023 e alcuni approfondimenti su aspetti specifici della manifestazione:

> IL PROGRAMMA PER I PROSSIMI GIORNI

LUNEDÌ 14 AGOSTO

9.00 Riva della Madonna

Iniziative Festival del Fior di Loto

16.30 Riva della Madonna

Laboratorio per bambini Barabau & Maramau, con Sabrina Ginocchio ed Elisabetta Micheloni

17.00 Infopoint e Riva della Madonna

Ahia, che male. Performance/laboratorio per le famiglie sullo spreco di risorse a cura di Aprica

17.00 Riva della Madonna

Madonnari per la pace

Convegno con Padre Germano Marani e il Prof. Sergey Tzibulskji

18.00 Infopoint

Incontro con… Elide Pizzi – “La cucina di campagna”

18.45 Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie

Primi Vespri della Solennità dell’Assunta

Accompagnamento delle Scholae Cantorum della Diocesi di Mantova

19.30 Sagrato del Santuario

Benedizione dei madonnari e dei gessetti.

Inizio del 49° Incontro nazionale dei Madonnari con 150 artisti all’opera, senza interruzione, fino al tramonto del 15 agosto

21.00 Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie

Santo Rosario in musica animato dalle Scholae Cantorum della Diocesi di Mantova

21.00 Infopoint

Presentazione del libro di Fausto Salomoni “Mantua me genuit”

Attrezzi, arnesi, utensili e il patrimonio culturale della civiltà contadina mantovana tra immaginario popolare, fede e superstizione” (Sometti)

21.30 Piazzale del Santuario

Dartos in concerto – musica italiana – anni ’60 ’70

MARTEDÌ 15 AGOSTO

5.00 Belfiore-Grazie

Ritrovo e partenza da Belfiore della 13° edizione della manifestazione ludico-motoria “La marcia alle Grazie”

9.30 Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie

In Assumptione B. Marie Virginis

Santa Messa solenne presieduta da S. E. Mons. Marco Busca Vescovo di Mantova

Accompagnamento delle Scholae Cantorum della Diocesi di Mantova

11.00 Sagrato del Santuario

L’Amministrazione Comunale e il Vescovo S. E. Mons. Marco Busca salutano i Madonnari

18.00 Infopoint

Presentazione del libro di Alfredo Balzanelli, La cappella di Francesco II Gonzaga a Lonigo (Il Rio)

19.00 Infopoint

Presentazione del libro di Edgarda Ferri, Mozart – Il bambino di Salisburgo (Solferino) accompagnata dal chitarrista Tommaso Consoli

20.00 Piazzale del Santuario

Premiazione Banco Fiera

20.30 Piazzale del Santuario

Consegna “Premio Fior di Loto”

21.00 Piazzale del Santuario

Premiazione dei vincitori del 49° Incontro Nazionale dei Madonnari e talk show “Arte per l’Assunta” condotto da Paolo Bertelli e Elide Pizzi

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO

10.00 Riva della Madonna

Congresso dei Madonnari

16.00 Piazzale del Santuario

Concerto ucraino Bel Canto, a cura di Diaspora Ucraina Mantova

18.00 Infopoint

Presentazione del libro di Sandra Manzella, Orizzonti in verticale (CN)

19.00 Infopoint

Incontro con… Wainer Mazza e Sisto Palombella – “Le canzoni popolari”

20.00 Infopoint

Presentazione del libro di Enrico Garlaschelli, Ildebrando Bruno Volpi, Roberto Maier – Ritrovare l’umano nell’arte, nella letteratura, nella filosofia (Oligo)

21.00 Piazzale del Santuario

OIB in concerto – Tributo a Zucchero

23.00 Parco Fiera

Spettacolo piromusicale

Sante Messe

Santa Messa vespertina 14 agosto – Ore 18.00

Solennità dell’Assunta 15 agosto – Ore 6.30 – 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 – 19.00

FESTIVAL DEL FIOR DI LOTO – Riva della Madonna

13 agosto 2023, dalle 18.00 alle 19.30

Esibizione di arti marziali, danza e musica cinese

14 agosto 2023, dalle 9.00 alle 11.00

Esibizioni gratuite di Kung fu cinese a cura di Mulan School Asd