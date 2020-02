Atletica – Italiani Allievi Indoor: Cavicchia di bronzo, Mondini sesto

MANTOVA Al Palaindoor di Ancona si stanno svolgendo i Campionati Italiani Allievi Indoor. Luca Mondini, dell’Atletica i Gonzaga 2011, ha gareggiato ieri in tarda mattinata nel salto in lungo. Classe 2003, ma già da alcuni anni ai massimi vertici nazionali (Campione Italiano outdoor Cadetti nell’ottobre 2018, e argento ai Campionati Italiani Allievi outdoor del giugno 2019), Luca è sceso in pedana accreditato con la misura outdoor dello scorso anno. Ottima la progressione di salti di qualificazione, chiusa con un buon 6.83 m che l’ha posto per questa prima parte di gara sul podio. In finale, Luca ha migliorato ulteriormente la misura con 6.87 m, che vale sia come suo stagionale che come personale indoor. Finale combattutissima, dove gli atleti si sono giocati l’oro in una manciata di centimetri (il vincitore ha saltato 6.98, a soli 11 cm da Luca, che ha chiuso in sesta piazza). La misura rappresenta anche il record provinciale assoluto. Ottimo risultato quindi per il forte atleta dei Gonzaga, che di ritorno a Mantova inizierà subito a preparare la stagione all’aperto. L’Atletica Rigoletto festeggia la medaglia di bronzo di Edoardo Cavicchia nell’asta. Con 4.30 l’atleta mantovano è salito sul terzo gradino del podio. Dopo aver brillantemente superato le misure di 3.80, 4.10 e 4.30, ha fatto due nulli su 4.40, lasciando l’ultimo tentativo sui 4.50, sua misura d’ingresso, ma non è riuscito a superarla. Quindicesimo Leonardo Lorenzini con 3.90. La Rigoletto stamane schiera Marta Lui nei 60 ostacoli e Luisa Bellandi nell’asta femminile.