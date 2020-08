Un “viaggio” in teatro per i ragazzini prima della ripresa delle scuole

ACQUANEGRA – Il Comune in collaborazione con la cooperativa Charta di Mantova ha ideato il progetto “Un passo in più”, gioco teatrale in forma di viaggio per giovani esploratori con la pedagogista Simonetta Beffa. «Prima dell’inizio della scuola – spiega il sindaco Monica De Pieri -, per buttarci alle spalle la strana estate trascorsa, abbiamo pensato ad un’attività per i ragazzi dagli 11 ai 12 anni. Un ultimo viaggio estivo che faremo nel teatro comunale nelle mattine di lunedì 7 e martedì 8 settembre». Si parte alle 10 e si viaggia leggeri con pochi mezzi: il proprio corpo, un po’ di musica, qualche libro e qualcosa da scrivere. L’approdo è in un luogo “altro” dove conoscersi e raccontarsi attraverso l’espressione di sé. Occorre mettersi in viaggio per il piacere dell’avventura, per curiosità, con la speranza di tornare con qualche piccolo tesoro. L’attività è rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 12 anni per un massimo 10 partecipanti. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria entro il 31 agosto. Info: 0376-79101.