San Nicolò in festa, la nuova struttura polivalente è realtà

SAN NICOLO’ PO – Una struttura nuova di zecca funzionale alle esigenze del territorio. Sono finalmente terminati i lavori di riqualificazione nell’area feste di San Nicolò Po, da decenni utilizzata come spazio aggregativo dalla comunità locale per manifestazioni, feste, sagre ed eventi a carattere sportivo. Il progetto del nuovo edificio, appaltato dalla precedente amministrazione, è stato successivamente oggetto di alcune modifiche in quanto la nuova giunta ha ritenuto necessario valorizzare ulteriormente l’aspetto sportivo venendo a creare un più ampio blocco spogliatoi integrato da quello riservato al direttore di gara (il campo è posto esattamente di fronte, ndr ). «La spesa totale si aggira sui 200mila euro ed i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Costruzioni Milan Srl di Rovigo – il commento dell’assessore ai lavori pubblici, all’edilizia e all’urbanistica Moreno Cavicchini -. Se per tutto l’anno gli spogliatoi verranno utilizzati per la loro reale funzione, nei giorni destinati alla sagra paesana o ad eventi specifici quello ad angolo verrà adibito a bagno pubblico per i frequentatori della manifestazione e sarà in grado di soddisfare le esigenze anche di eventuali persone portatrici di handicap; lo spogliatoio numero uno costituirà poi il secondo bagno per il pubblico mentre lo spogliatoio numero due sarà a totale disposizione del personale che potrà accedere ai locali direttamente dalla porta di collegamento interna. Un’ampia cucina, infine, dotata di ogni standard di sicurezza, consentirà di servire in velocità gli avventori. Si tratta di un’opera sentita per tutto il territorio e per questo mi sento in dovere di porgere un sentito grazie all’ufficio tecnico, sempre presente nel momento del bisogno>>. L’edificio, climatizzato con pompe di calore ad alta resa termica e dotato di impianto di ventilazione meccanica per il ricambio d’aria, è composto da una struttura portante a telaio in tubolari metallici zincati mentre il tamponamento è stato realizzato mediante l’applicazione di pannelli coibentati a sandwich di color tortora. Completano l’opera una caldaia a condensazione e un impianto fotovoltaico da 4,5 Kw, al fine di diminuire gli assorbimenti elettrici. I volontari del “Circolo Insieme” e del Comitato Sagra di San Nicolò, in collaborazione con la Pro Loco di Bagnolo, stanno ora allestendo i locali in vista dell’inaugurazione di settembre, sperando sia essa programmabile.