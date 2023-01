Calcio Serie C – Mantova, Fontana prolunga per due anni. Avanti tutta per Bocalon

MANTOVA In casa Mantova, la notizia di ieri sul fronte mercato è l’imminente prolungamento del contratto di Manuel Fontana. Proprio lui, il 20enne attaccante che ha chiuso in gloria il 2022 siglando il gol decisivo col Sangiuliano (il suo primo tra i professionisti). Il suo contratto, in scadenza a giugno, verrà prolungato fino al 2025.

Per il resto, il ds Alessandro Battisti prosegue la trattativa con Riccardo Bocalon (’89), l’attaccante che il Mantova ha scelto per riempire il vuoto lasciato dall’infortunato Monachello e dal troppo spesso acciaccato Rodriguez. Come vi abbiamo riferito negli ultimi giorni, i contatti tra le parti sono avanzati, rafforzati dal fatto che il giocatore gradisce la destinazione mantovana. La firma è attesa per la prossima settimana. Altri attaccanti vengono accostati al Mantova (Lescano del Pescara, Cori dell’Albinoleffe, Cernigoi della FeralpiSalò), ma la scelta è ormai caduta su Bocalon. In uscita, voci su un interessamento del Messina per il centrocampista Mattia Cozzari.