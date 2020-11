Una nuova pista ciclo pedonale per il canale Sorgive di San Martino

SAN MARTINO (Viadana) – L’assessore Alessandro Cavallari si è soffermato su importanti opere pubbliche che, nell’immediato futuro, saranno realizzate a San Matteo delle Chiaviche.

Illustrando il primo fronte, l’esponente dell’esecutivo guidato dal primo cittadino Nicola Cavatorta ha fornito alcuni dettagli: «I lavori per la riqualifica del canale Sorgive in centro a San Matteo – ha ricordato Cavallari – procedono speditamente».

Una sinergia virtuosa tra Consorzio di Bonifica Navarolo e Palazzo Matteotti che si è concretizzata con il fondamentale contributo economico disposto dal Gal Terre del Po: «Il progetto nato e condiviso tra Consorzio di Bonifica Navarolo e Comune di Viadana cofinanziato da un bando Gal Terre del Po prevede la riqualifica totale delle sponde del canale Sorgive che scorre in mezzo al paese».

Molteplici le positive ricadute di questa progettualità, con benefici non solo dal punto di vista ambientale, ma anche in termini di sicurezza: «L’intervento oltre all’importantissima riqualifica ambientale, vedrà la creazione di una pista ciclabile/pedonale su un lato del canale stesso per garantire in totale sicurezza il collegamento tra le due vie parallele che appunto ne sono bagnate». Sulle tempistiche l’amministratore locale ha espresso il proprio ottimismo per la conclusione del cantiere entro la fine di quest’anno: «Siamo fiduciosi che con il favore delle condizioni meteo il lavoro possa essere ultimato entro l’anno».

In procinto di iniziare anche altri attesi lavori a San Matteo, per un intervento che riguarderà, nello specifico, l’Ecomuseo Terre d’Acqua di Viadana, collocato nella sede dell’ex impianto idrovoro della frazione nord: «Per quanto riguarda un’altra importantissima progettualità condivisa e pensata dal Comune di Viadana, Consorzio di Bonifica Navarolo e Parco Oglio Sud – che interessa il totale miglioramento in termini di fruizione, gestione e sicurezza del molto apprezzato Centro di documentazione dell’Ecomuseo Terre d’Acqua di Viadana sito nella sede dell’ex impianto idrovoro – siamo in grado di dirvi che i primi lavori inizieranno già da questa settimana e riguarderanno la realizzazione del parcheggio per i visitatori, con particolare attenzione verso i portatori di diverse abilità».