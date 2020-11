A centinaia a difesa dell’Arci Dallò di Castiglione

CASTIGLIONE – Sono poco meno di 200 le persone che hanno preso parte all’iniziativa lanciata un paio di settimane fa dal direttivo del circolo Arci Dallò: realizzare un video nel quale ognuno possa spiegare, in pochi secondi, cosa l’Arci castiglionese significa per sé.

Ieri sera il video è stato pubblicato sui canali social del Dallò: circa 160 persone che, in pochi secondi, spiegano cosa il circolo significhi: da “arte e cultura” a “seconda casa”, passando per “luogo di accoglienza e iniziative” fino a “luogo dove ho trovato lavoro e scoperto l’importanza del sociale”.

All’appello del Dallò sono arrivate risposte non solo da Castiglione ma anche da altre zone d’Italia e dall’estero.

L’iniziativa è stata presa dal circolo in questo momento di secondo lockdown e dopo che il Comune ha annunciato la volontà di spostare la sede – forse in modo definitivo. In tal senso è atteso un incontro tra il Comune e il direttivo del Dallò.

Il video rimane visibile anche ora sulle pagine facebook, Instagram e YouTube del circolo.