Ciclismo Pro – Affini al debutto in Belgio

MANTOVA Tutto pronto per il debutto stagionale di Edoardo Affini, che tra le altre cose segna il suo passaggio alla Jumbo-Visma. Il campione di Buscoldo si presenta sulla linea di partenza dell’Omloop Het Nieuwsblad edizione 2021 con l’obiettivo principale di comprendere i progressi di forma compiuti nelle scorse settimane durante il raduno collegiale sulle strade spagnole ed anche di essere d’aiuto ai compagni di squadra.

La competizione odierna è da tutti gli addetti ai lavori riconosciuta come la classica di primavera belga; un test che metterà a dura prova, anche con un tratto in pavé, i big internazionali delle due ruote. La partenza avverrà dalla cittadina di Gand mentre il percorso sarà di complessivi 200 km con ben 13 muri da superare; il più insidioso di questi sarà certamente il Muur van Geraardsbergen. «Finalmente si parte – spiega Affini – La prima corsa è sempre un’incognita perché seppur ti alleni bene, ci sono dei momenti lungo il percorso dove potrebbe mancare un po’ di ritmo. Inoltre la prova belga mi servirà anche per comprendere i meccanismi della nuova squadra. Comunque sia, cercherò di partire bene. Dopo questa trasferta sulle strade del nord Europa torno in Italia per partecipare alla Tirreno-Adriatico».

Parlando di gare a tappe, è confermato che sarai al Giro d’Italia e quindi i tuoi sostenitori ti potranno applaudire in occasione delle due tappe che transiteranno sulle strade del Mantovano?

«È dall’89 che il Giro non passava sulle nostre strade. Quell’anno mio papà aveva 19 anni ed io non ero ancora nei suoi pensieri. Ora, invece, tra i suoi partecipanti, ci sarò anch’io ed è di certo una bella soddisfazione. Più in generale, credo sia una bella e importante occasione per il movimento ciclistico mantovano».

Paolo Biondo