Va a sbattere contro tre auto. Era senza assicurazione e ha rifiutato il test per alcol e stupefacenti: nei guai un 38enne

SUZZARA Ieri sera alle 19.45 a Suzzara in viale Bianchi si è verificato un sinistro stradale. Il conducente di una Fiat Punto, un 38enne di Gonzaga, perdeva il controllo del veicolo andando a collidere contro due autovetture parcheggiate sulla pubblica via, terminando la corsa contro una Dacia condotta da un 60enne di Suzzara. Sul posto si recava un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, per i rilievi del caso. E’ emerso che il conducente della Fiat Punto era sprovvisto dell’assicurazione RC auto, pertanto il veicolo veniva posto sotto sequestro. Lo stesso inoltre rifiutava di sottoporsi agli esami per verificare se avesse assunto sostanze stupefacenti, pertanto i Carabinieri provvedevano al ritiro immediato della patente ed alla denuncia dello stesso all’Autorità Giudiziaria.