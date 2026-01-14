Senza assicurazione e rifiuta test droga: 38enne provoca incidente a Suzzara

SUZZARA – Ieri sera, intorno alle 19.45, in viale Bianchi a Suzzara, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Il conducente di una Fiat Punto, un 38enne di Gonzaga, ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro due auto parcheggiate sulla pubblica via, per poi terminare la corsa contro una Dacia condotta da un 60enne di Suzzara. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga per i rilievi del caso. Dalle verifiche è emerso che la Fiat Punto era sprovvista di assicurazione RC auto, motivo per cui il veicolo è stato posto sotto sequestro. Il conducente, inoltre, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Per questo motivo i Carabinieri hanno proceduto al ritiro immediato della patente e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.