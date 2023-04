Ancora un anno di interventi per il centro Adidas a Valdaro

MANTOVA Ancora un anno circa di interventi per dare compimento al massiccio piano di insediamento del polo logistico “Campus South” del colosso sportivo Adidas che va a interessare il comparto di Olmolungo. Secondo le stime dell’amministrazione comunale, i lavori, che sono già a buon punto, dovrebbero trovare compimento agli inizi del prossimo anno.

La pianificazione industriale permetterà l’assunzione di circa 700 dipendenti, dei quali 150 saranno ingegneri specializzati. Tale polo consentirà la lavorazione di 375 mila pacchi al giorno, che verranno smistati lungo 20 chilometri di nastri trasportatori e per mezzo di 675 navette automatiche. Non solo. La struttura avrà un tetto interamente coperto da pannelli fotovoltaici che produrranno, secondo le stime, l’energia elettrica necessaria per soddisfare i fabbisogni di circa 3mila famiglie.

«Questa è sola una delle tante nuove attività che stanno insediandosi a Valdaro e ad Olmolungo – commenta l’assessore alle attività produttive Iacopo Rebecchi, dandone risonanza sui canali social –. Un intervento reso possibile in seguito alla recente realizzazione delle infrastrutture di collegamento diretto con l’autostrada e al lavoro veloce ed efficiente degli uffici comunali».