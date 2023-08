Calcio Promozione – Suzzara, rinforzi in arrivo. Driver: “Servirà pazienza, ma lotteremo per vincere”

Suzzara Un Suzzara che, a medio termine, sarà competitivo per la vittoria del campionato di Promozione. Ma servirà avere un po’ di pazienza per vedere la squadra al completo: è questo, in sintesi, il messaggio del gm Matt Driver, affiancato da Massimo Quartararo, che in una conferenza stampa online con tutti i massimi dirigenti bianconeri, ieri ha dato gli ultimi aggiornamenti sul progetto zebre-Soccer Universities. I rallentamenti burocratici per visti e tesseramenti, hanno consegnato a mister Sergio Pelegrin un organico ancora incompleto, ma sono già in arrivo, tra domani e la settimana prossima, due rinforzi di grande spessore: l’ex nazionale Under 23 della Giamaica Nicolloyd Dinham (classe 1999), roccioso difensore centrale di quasi 2 metri di altezza e il coetaneo Mikhail Mc Comie, centravanti alto 1,95, anche lui con trascorsi in una nazionale u23, quella di Trinidad e Tobago. Un talento strappato addirittura alla MLS, la massima lega americana, come sottolinea Driver, che è riuscito a convincere il ragazzo a fare questa esperienza in Italia.

«Due giocatori che alzeranno indubbiamente il livello della squadra di mister Pelegrin – dice il gm suzzarese -, c’è bisogno di atleti così per puntare ai traguardi importanti». Ma non è finita: in arrivo ci sono anche il difensore centrale e mediano ugandese Ronald Madoi e l’ala ghanese Emmanuel Abban, che però dovranno attendere ancora per poter arrivare in Italia, sempre per motivi burocratici. In seguito entrerà in organico anche l’americano di origini messicane Omar Guzman.

«Ho deciso di venire a Suzzara – dice McComie – perché conosco da tempo Matt e so come lavora, quante connessioni ha in Europa. Questa è un’opportunità per crescere e mettermi in mostra da professionista. So che in zona ci sono diverse società professionistiche e mi piacerebbe fosse un trampolino di lancio per me». Concorda Dinham, che aggiunge: «Vogliamo portare il Suzzara ai livelli che merita, non vedo l’ora di cominciare, appena saranno ultimati i documenti per il tesseramento». I due giocatori sono già in forma, visto che si allenano tuttora presso strutture americane e dunque potrebbero essere schierabili dai bianconeri nel giro di poco tempo.

«Vogliamo vincere, non ci importa solo di ben figurare – ripete Driver -. Siamo qui per vincere e vinceremo. Per Suzzara questa esperienza comporta sicuramente un cambio di mentalità, ma porterà benefici anche ai giocatori italiani, che potranno allenarsi con un’impostazione professionistica. In questo primo anno abbiamo puntato molto sulla prima squadra, perché vogliamo riempire lo stadio e per fare questo serve una squadra competitiva». Anche le giovanili saranno potenziate in maniera graduale: «Non trascureremo nemmeno la cantera – precisa Driver -, quando verrò in Italia mi raffronterò con i mister e i dirigenti Corradini, Fontanesi e Accialini, per dare ulteriore impulso al progetto che abbiamo in mente, che è quello di inserire anche tra i giovani dei ragazzi stranieri, per una crescita complessiva comune».

Tanti i progetti collaterali per unire lo show al calcio: la creazione di una zona ristoro “Vip”, che verrà creata dietro la tribuna dell’Allodi, in cantiere anche un concorso con 10mila euro in palio per chi, sorteggiato, colpirà per due volte la traversa da 35 metri. Restyling completo anche per la cartellonistica allo stadio, che sarà tutta a tinte bianconere e occuperà anche parte delle gradinate dell’Allodi.