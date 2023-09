Villimpenta, ladro entra in un garage e ruba tre canne da pesca

Villimpenta Ladri in azione a Villimpenta nel quartiere residenziale di via Filippo Turati. Approfittando dell’oscurità qualche ignoto si è introdotto nel garage di un’abitazione per rubate attrezzature e materiale da pesca, fra le quali tre canne per un valore complessivo di circa 120 euro. Visita “sgradita” anche per una pensionata di via Madonnina, dalla cui rimessa sono spariti alcuni attrezzi da giardino, mentre davanti ad un condominio di via Bassa un uomo ha visto e poi recuperato la bicicletta che qualche giorno prima gli era stata rubata. (m.v.)