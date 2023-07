Viadana, in piazza Baroni e in via Grazzi Soncini arrivano le colonnine di ricarica elettrica

Viadana «Per l’amministrazione è rilevante la conversione alla mobilità sostenibile mediante la realizzazione di una rete costituita da diversi punti di ricarica elettrica distribuiti in tutto il territorio comunale»: nelle dichiarazioni dell’assessore all’ambiente e vicesindaco Alessandro Cavallari (in foto) traspare l’attenzione per queste tematiche, concetto che si traduce anche attraverso l’attivazione, dal 30 giugno scorso dopo il controllo effettuato da Tea Reteluce, delle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture che l’ente locale ha installato sia in piazzale Baroni che in via Grazzi Soncini. Le prese sono in totale quattro e ogni colonnina dispone di due singole prese; alla ditta Evway la gestione delle stesse. Come noto, lo scorso anno il Comune guidato dal primo cittadino Nicola Cavatorta aveva intercettato risorse prevenienti dal Pirellone per 98.624 euro. Rispetto all’importo totale, 50.400 euro sono stati impiegati per acquistare le infrastrutture, 14.200 euro per opere di adeguamento dell’impianto elettrico e di allacciamento, 6mila euro per opere edili connesse con l’installazione delle postazioni in oggetto, e le parti restanti in oneri di sicurezza, progettazione e Iva. Inoltre, Evway ha concordato con il Comune un canone di affitto che, non avendo costi di investimento iniziali relativi alla realizzazione dell’impianto, sarà vantaggioso per l’Ente locale.

Lorenzo Costa