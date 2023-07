MANTOVA Un portafogli con dentro più di mille euro in contanti è stato rinvenuto e consegnato ai carabinieri. A raccoglierlo in piazza 80° Fanteria è stato un 25enne italiano. All’interno del portafogli non c’erano documenti ma solo i contanti. Il giovane, con un gesto encomiabile, ha quindi deciso di recarsi nella caserma dei carabinieri di via Chiassi per consegnare il tutto. I militari ora attendono il proprietario per la riconsegna.