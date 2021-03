Viadana, per le strade necessario investire 2milioni di euro

VIADANA Due milioni di investimento nel prossimo triennio: per Nicola Federici, capogruppo della lista “Uniti per Viadana” è questa la cifra che dovrebbe essere destinata per la manutenzione delle strade nel viadanese. Secondo l’esponente di minoranza a Palazzo Matteotti occorrono ulteriori risorse rispetto a quanto preventivato per la manutenzione della rete viabilistica locale.

Queste le premesse della mozione presentata da Federici: «Vista la situazione generale – argomenta – in questi giorni presenterò una mozione per proporre un piano asfalti relativo al prossimo triennio. Viadana conta 190 km di strade comunali e 40km di strade provinciali che in alcuni casi versano in una situazione pericolosa e dannosa, penso alla zona industriale Fenilrosso, via Kennedy ma anche a tante altre strade del centro. Anche nelle frazioni la situazione è drammatica ed ha portato i cittadini delle frazioni nord a promuovere una raccolta firme per chiedere un intervento urgente». La cifra destinata dall’ente locale non sarebbe congrua: «L’amministrazione ha previsto per il prossimo triennio un piano asfalti da 200mila euro per ogni anno, ciò vorrebbe dire riasfaltare circa il 2% delle strade ogni anno, visto che sistemare circa 1km dovrebbe costare più di 100mila euro. Un impegno che, se confermato, sarà inefficace per le reali necessità delle strade di Viadana. Serve un piano straordinario per gli asfalti che preveda almeno due milioni d’investimento nel prossimo triennio altrimenti – afferma Federici – la situazione non può che peggiorare».

Per il capogruppo di “Uniti per Viadana” anche la provincia deve essere coinvolta: «Serve anche un tavolo urgente con la provincia affinché intervenga su alcune strade e in primis sulla Sp 59 tra Bellaguarda e Squarzanella. In alcuni tratti – ricorda il consigliere – è ceduta la strada forse anche per colpa dei danni causati dalle nutrie».

Lorenzo Costa