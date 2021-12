Rally – Solferino Pecso: Zorzi-Franzoni in luce al Prealpi Master Show

SOLFERINO Si è conclusa con ottimi risultati la prima esperienza sui fondi sterrati per Alessandro Zorzi, pilota della Solferino Rally e navigato dall’esperta Roberta Franzoni, anche lei nuova entrata della scuderia mantovana.

L’equipaggio è stato protagonista al Rally Prealpi Master Show, ultimo appuntamento del 2021, disputato in territorio di Farra di Soligo (Tv).

In una affollatissima classe R2B con 33 equipaggi partenti, Zorzi ha fatto segnare fin dalla prima prova speciale tempi da top 10. La classifica è stata poi mantenuta costante durante le rimanenti tre prove speciali. A fine gara l’equipaggio Zorzi-Franzoni ha portato la sua piccola sportiva francese, una Peugeot 208 R2B, sull’ottavo gradino di categoria, per la soddisfazione di tutta la Solferino Rally Pecso.