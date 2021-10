Tragedia sulla Paganella. Muore un 25enne di Bozzolo durante un’escursione

BOZZOLO Tragedia sui monti del Trentino. Un escursionista di Bozzolo, Aronne Bettoni, 25 anni, ha perso la vita sulla ferrata delle Aquile in Paganella. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava insieme ad altri due compagni presumibilmente nella parte iniziale della ferrata, quando è precipitato per un centinaio di metri, finendo lungo il canalone Battisti sottostante.

L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato verso le 11.40 da diversi escursionisti presenti sul posto, che hanno assistito all’incidente e che hanno visto l’uomo scomparire alla vista nella vegetazione sottostante.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza e degli operatori della Stazione di Fai della Paganella, che si sono portati in piazzola. Con un sorvolo sopra l’area del canalone Battisti, in pochi minuti l’elicottero ha individuato l’escursionista ed ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso. Per l’uomo, purtroppo, non c’era ormai nulla da fare, e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. In una seconda rotazione, l’elicottero ha trasportato in quota due operatori della Stazione Fai della Paganella per dare supporto nelle fasi di recupero della salma, elitrasportata a Fai della Paganella dopo il nullaosta delle autorità e affidata al carro funebre. I due compagni sono stati raggiunti dai soccorritori all’uscita della ferrata con il fuoristrada e trasportati a valle in sicurezza.

La notizia della tragedia ha suscitato una vasta eco di cordoglio in paese dove la famiglia del giovane è molto conosciuta. Il sindaco Giuseppe Torchio, insieme ai consiglieri e ai collaboratori e colleghi del Comune, ha espresso il cordoglio alla famiglia del giovane, il cui padre è a sua volta membro del consiglio comunale, mentre la madre è dipendente del Comune.