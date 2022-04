Pasqua con il Covid: 45 ricoverati

MANTOVA – Sono in tutto 45 i pazienti ricoverati per Covid nelle strutture di Asst Mantova, nessuno dei quali risulta attualmente in Rianimazione. Di questi 45 pazienti 7 sono nuovi ricoveri. Sono i dati forniti dal Welfare di Regione Lombardia aggiornati al 17 aprile, giornata di Pasqua. Il numero di nuovi casi con tampone eseguito negli ultimi 7 giorni a Mantova è di 282. Di questi i numeri più alti riguardano le fasce d’età 25-49 anni, dove si contano 98 casi positivi, e quella 50-64 anni con 71 casi. Relativamente alto il numero di positivi al Covid nelle fasce d’età 65-74 (30) e Over 75 (35) considerando la maggiore copertura vaccinale, così come è altrettanto relativamente basso il numero di positivi tra gli Under 18 (34), fascia che ha la percentuale più bassa a livello vaccinale. Il fatto che il numero più basso di casi positivi si registri nella fascia 18-24 anni (14) può essere dovuto al numero ristretto di soggetti ma anche a una maggiore efficacia dei vaccini su questa fascia d’età. Riguardo ai 6229 nuovi casi registrati in Lombardia, dal report risulta che il 64% (3.970) sono persone sottoposte a ciclo completo di vaccinazione da più di 7 mesi, mentre i non vaccinati sono il 19% 1.161). Le percentuali cambiano quando si parla di persone reinfettate: in questo caso il 4% (280) sono persone mai vaccinate, mentre sono il 2% (145) quelli vaccinati da oltre 7 mesi. Va poi rimarcato che il numero di persone vaccinate che si ammalano di Covid è in proporzione di gran lunga minore rispetto a quello dei No vax che si ammalano. Per quel che riguarda l’incidenza a livello regionale è attualmente di 545 casi ogni 100mila abitanti su media mobile a 7 giorni. L’occupazione di posti letto Covid in area medica è del 10,8% mentre in rianimazione è dell’1,9%.