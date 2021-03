A Bozzolo e Rivarolo Mantovano tornano le “Giornate del verde pulito”

BOZZOLO Tornano le “Giornate del verde pulito” a Bozzolo e Rivarolo Mantovano. Il primo appuntamento è in programma per sabato 6 marzo: il ritrovo è previsto alle 9 nel parcheggio della pesa pubblica di Bozzolo; arrivo alle ore 11.30 nel cortile delle ex scuole elementari di Cividale.

L’iniziativa proseguirà sabato 13 marzo, sempre alle 9, partendo da dal parcheggio Porta Parma di Rivarolo per poi arrivare, alle 11.30, nel nel cortile delle ex scuole elementari di Cividale. Sabto 20 marzo il terzo ed ultimo appuntamento: si parte alle ore 9 dal Villaggio Traldi di Bozzolo per arrivare alle 11.30 nel cortile del Comune di Rivarolo.

La partecipazione è libera e volontari; le attività saranno coordinate dai volontari dell’orto sinergico di Cividale e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid Per info 3496408211.