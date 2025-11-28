VITANUOVA, il brokeraggio dei campioni: affidati a chi vince in campo e sul tuo futuro

VIADANA – L’uomo e le sue attività sono soggetti a una continua evoluzione delle dinamiche che regolano la vita delle persone. La tecnologia modifica il modo in cui le azioni si svolgono e l’ultimo step è rappresentato dall’intelligenza artificiale che prepotentemente si è insinuata nella vita di tutti i giorni. Con l’aumento dell’utilizzo di questo strumento inizia a essere percepito in modo sempre più potente quanto il fattore umano resti preponderante e assolutamente non sostituibile per lo standard di vita attuale perché un freddo algoritmo non può sostituire empatia, strette di mano e quella che per tutti si chiama “sensazione a pelle” o meglio ancora fiducia.

Anche il mondo delle assicurazioni si trova a valutare questa istantanea moderna.

Di evoluzione ne parla Cristiano Tinelli di Vita Nuova, Previdenza e Protezione (studio di Viadana) che apre un ampio ventaglio di opzioni per la persona, la famiglia, il manager e l’azienda. Tinelli porta un punto di vista che si presenta al passo con i tempi, ma che considera la peculiarità umana una conditio sine qua non.

«In Italia abbiamo bisogno di segnali di rottura rispetto agli ultimi vent’anni, ma se ci rifletto bene, un secolo è la misura corretta da prendere in considerazione per studiare un modo diverso di fare questo bellissimo lavoro. Mi vien da dire che siamo stati portati a fare una scelta, un’esperienza che ci ha dato soddisfazioni però ci ha fatto anche riflettere perché è un sistema virtuoso. C’è una parola che si sente più spesso, è “Broker”, ma la nostra direzione non presenta vincoli di mandato con nessuno. Abbiamo comunque contatti con le aziende più importanti che in noi hanno visto una qualità che in altri casi non hanno trovato e quindi il nostro compito è quello di scovare le migliori soluzioni per ogni singolo bisogno del nostro cliente anche attraverso la nostra rete Vita Nuova che è composta da più di mille colleghi disseminati su tutto il territorio nazionale».

«Ma veniamo a Viadana – specificano Cristiano Tinelli e il collega Domenico Gatto –. È immediato vederla un punto strategico dove si punta molto, cioè non si esclude l’apertura di agenzie più che uffici, e la nostra attenzione è rivolta alle aziende e ai manager, proprio ai manager che hanno al loro interno le famiglie e i suoi componenti. In un’epoca in cui ci si riempie la bocca con termini come “profilare” preferisco aggrapparmi a una immagine meno fredda (la fotografia dei bisogni) e cercare di sviluppare quello che è il collegamento rispetto alle migliori soluzioni nella consapevolezza che nessuno regala nulla. Abbiamo ottenuto dei risultati che obiettivamente hanno concesso a noi di lavorare bene e di toglierci soddisfazioni importanti, ma pur consapevoli che si debba sempre migliorare».

L’attività tiene conto anche dell’attuale situazione demografica che tende ad alzarsi e assume una volta di più il rapporto umano che l’intelligenza artificiale non può gestire. Le variabili legate ad ogni singola persona devono essere gestite da chi possa mettere a disposizione comprensione, esperienza e possibilità di vedere la quotidianità con gli stessi occhi di chi cerca una copertura assicurativa».