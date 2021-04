Droga e tirapugni: 16enne nei guai

MANTOVA – Fuori dal comune di residenza, noché fuori provincia e regione e per giunta con del fumo in tasca. Insomma, più fuori di così non era possibile per un 16enne mantovano finito nei guai l’altro ieri sera a Nogara, dove è incappato in un controllo dei carabinieri insieme a un altro giovane. I due sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e porto abusivo di armi. I militari che stavano svolgendo un normale servizio di pattuglia hanno individuato il 16enne mantovano insieme a un 22enne di Nogara che si aggiravano in una località denominata “piani argine fiume Tartarello” a Nogara. I due non sapevano dare una valida giustificazione per la loro presenza sul posto e a quell’ora, ciò che avrebbe comportato una sanzione per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. I carabinieri si sono però insospettiti dall’atteggiamento dei due, entrambi piuttosto nervosi, hanno deciso di procedere a una perquisizione personale, e addosso al minorenne hanno trovato sei grammi di hashish suddivisi in dosi, un bilancino elettronico ed un tirapugni, mentre il maggiorenne aveva con sé quasi otto grammi di marijuana e uno di hashish, oltre ad un bilancino di precisione. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per la normativa anti-Covid e denunciati a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il minorenne è stato denunciato anche per detenzione e porto abusivo di armi.