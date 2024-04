Ospiti eccellenti al forte austro-ungarico di Borgoforte

BORGOFORTE (Borgo Virgilio) – L’associazione Divisione Pasubio ha invitato le autorità civili e militari del territorio in una vista di presentazione del museo del Forte austro-ungarico di Borgoforte.

«Una realtà di memoria perenne che vogliamo tramandare alle nuove generazioni – spiega il presidente Domenico Morandi – nata quando abbiamo costituito i gruppi di ricerca dei caduti in Russia: lavoro impegnativo perché, parlando con i cappellani militari, avevamo capito che c’erano molte notizie disaggregate riguardo quelli che erano i cimiteri campali, cioè i cimiteri in cui erano sepolti i nostri soldati. Ognuno ha dato il proprio contributo, ricostruendo tutti gli archivi con le categorie di caduti, permettendo di dare risposta a tante famiglie. I reperti che si vedono sono tutti donati dai parenti con i quali ci siamo interfacciati». Durante la visita, l’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del pantheon ha consegnare un attestato di merito al cavalier Morandi, per “particolari benemerenze verso la storia della nostra Patria”. Per l’occasione erano presenti il prefetto Gerlando Iorio; il col. Antonello Cefalo, comandante provinciale Guardia di Finanza; il col. Claudio Libertucci, comandante 4 Rgt art. c/a “Peschiera”; Andrea Moretti, delegato provinciale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon; Massimo De Luca, presidente del Tribunale di Mantova; il questore Giannina Roatta; Roberto Archi, presidente Consiglio Periferico di Assoarma; Massimo Allegretti; presidente Consiglio Comunale di Mantova; Vincenzo Di Stefano, comandante provinciale dei Carabinieri; Corrado Andreani, presidente provinciale dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia; Caterina Moccia presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.