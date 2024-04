Borgo Virgilio lancia la mobilità elettrica con 12 punti di ricarica

BORGO VIRGILIO – Il Comune di Borgo Virgilio e Edison Next – società del Gruppo Edison – hanno inaugurato ieri pomeriggio 12 punti di ricarica per veicoli elettrici. Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza del sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti, della vice Elena Dall’Oca, del direttore Product Development & Innovation di Edison Next Giovanni Tagliabue e del responsabile dell’area e-mobility di Edison Next Marco Carvelli. Il progetto si inserisce nell’ambito di un percorso verso la sostenibilità intrapreso dal Comune di Borgo Virgilio per favorire l’adozione della mobilità elettrica e la sensibilizzazione della comunità sull’importanza del trasporto sostenibile. Grazie ai fondi regionali, l’amministrazione ha potuto installare 6 colonnine dotate di 12 punti di ricarica, di tipo Quick AC, adatte alla sosta di media durata per auto elettriche e ibride plug-in. Edison Next assicurerà la gestione e la manutenzione delle colonnine di ricarica, fornendo tecnologia all’avanguardia per l’intero periodo contrattuale di otto anni. Questa piattaforma consentirà anche il tracciamento delle ricariche effettuate, fornendo al Comune preziose informazioni sulle abitudini di ricarica della comunità locale. «La collaborazione con Borgo Virgilio riflette il nostro impegno più ampio verso lo sviluppo di soluzioni di trasporto sostenibile – dichiara Marco Carvelli -. È importante che la cultura della mobilità green sia sempre più diffusa e coinvolga, oltre ai grandi centri urbani, anche le comunità più piccole sul territorio, che dimostrano slancio verso il progresso sociale, la tutela ambientale e il risparmio energetico». L’intervento completato di installazione di 6 colonnine dotate di 12 punti di ricarica per auto elettriche si inserisce nella serie di investimenti che il Comune di Borgo Virgilio ha messo in campo per ridurre l’utilizzo di fonti fossili e quindi migliorare la qualità dell’ambiente. «Il tutto – evidenzia il sindaco Aporti – in parallelo ad interventi di riqualificazione energetica dei fabbricati comunali, ad interventi di ampliamento delle aree piantumate, ad interventi di miglioramento ed ottimizzazione del sistema di gestione dell’igiene urbana e, non ultima, una valutazione della collocazione delle nuove colonnine di ricarica che possa essere da supporto ed indotto alle realtà economiche del nostro territorio. A tale riguardo ringrazio Edison Next che accompagnerà il Comune di Borgo Virgilio in questo percorso green e innovativo». Le colonnine si trovano nei parcheggi di via Calvi, in via Nuvolari, nel parcheggio prospicente il centro commerciale “Le Corti di Virgilio” presso la ex strada statale Cisa e in via Nenni.

Matteo Vincenzi