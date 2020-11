Lite a colpi di coltello a Ostiglia, un arresto per tentato omicidio

OSTIGLIA – Viste le premesse si può parlare davvero di tragedia sfiorata: all’indomani della nottata di follia che ha caratterizzato la scorsa domenica a Ostiglia, il bilancio parla di un giovane ferito in modo molto meno grave rispetto a ciò che sembrava in un primo momento, e di un altro giovane che invece dovrà rispondere di tentato omicidio. Un 28enne di origini algerine è infatti finito in manette dopo avere ferito al capo, con un coltello, un 24enne sempre nordafricano, al culmine di una lite scoppiata per un banale diverbio.

Per il 24enne, per fortuna, tutto si è risolto con dieci punti di sutura al capo e 15 giorni di prognosi, per il 28enne si sono aperte le porte del carcere con l’accusa di tentato omicidio e oggi in tribunale si terrà l’udienza di convalida. Ma i guai non sono finiti anche per gli altri giovani, sempre nordafricani, presenti nell’appartamento di via Vittorio Veneto dove si è consumata la lite: molti di loro erano provenienti dal Veneto, come l’arrestato e alcuni sarebbero risultati positivi al Covid, e si sarebbero quindi spostati in totale violazione delle norme del Dpcm.