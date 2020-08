Calcio Serie C – Mantova, futuro da decifrare per gli eroi della promozione

MANTOVA In casa Mantova si procede per gradi. Domani verrà formalizzata l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, dopodichè è atteso l’annuncio del nuovo allenatore Emanuele Troise e a ruota i giocatori. Si parla di ritorni ( Baniya, Silvestro, forse Borghetto) e di giovani promettenti dal vivaio del Verona. Ma dei protagonisti della promozione chi rimarrà in biancorosso? Qualche addio c’è già stato, il più clamoroso e inaspettato è stato senza dubbio quello di Luigi Scotto (finito al Latte Dolce Sassari). Altri ormai ex si possono considerare D’Iglio, passato al Piacenza; Anastasia, che ha scelto il Fanfulla; Aldrovandi, diretto forse alla Correggese. Rimarrà Guccione e tornerà Tremolada. Tutti gli altri sono in stand-by.

Il nome eccellente è senza dubbio Cristian Altinier, che in cuor suo ha sempre manifestato la volontà di chiudere la carriera al Mantova. A differenza di Guccione, non è giunta nessuna comunicazione sulla sua permanenza in viale Te. Evidentemente sono in corso valutazioni da parte della società, non certo riguardanti il valore del giocatore, bensì relativi alla composizione della rosa in base alle nuove regole (non più di 22 tesserati, compreso un massimo di 8 prestiti). Altri due elementi esperti e rappresentativi che attendono risposte sono Giorgi e Dellafiore: la sensazione è che il prossimo possa rimanere, mentre le chance di Dellafiore sono ridotte. Adorni e Carminati sono rientrati alle loro società di appartenenza (Parma e Brescia), mentre Galazzini e Lisi, essendo del Verona, potrebbero far parte del Mantova anche il prossimo anno.

Pavan sembra destinato a salutare la compagnia, destinazione Gozzano o Foligno. Minincleri veniva dato vicino al Pineto, una delle tante società ad essersi fatta avanti per lui (Vastese, Prato, Aprilia, Taranto, Cerignola e Casarano tra le altre). Lontano da viale Te sembra diretto Valentini, mentre tra chi potrebbe rimanere figurano Finocchio e Venturini. In modalità “attesa” c’è anche Mazzotti. I prossimi giorni, con l’elenco delle iscritte e le possibili ripescate, ci diranno di più.