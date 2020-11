Con 100mila euro rimessa a nuovo via Barrucchella a Serravalle

SERRAVALLE – Si tratta di una strada comunale, in alcuni punti anche un po’ stretta come carreggiata, ma è anche una delle principali vie di collegamento interne del Comune di Sustinente: per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di approntare un progetto di sistemazione e riasfaltatura da 100mila euro per via Casamenti Barrucchella, la strada che collega l’Ostigliese a via Gobetta. I lavori, che sarebbero dovuti iniziare già a fine ottobre, sono stati prorogati a fine novembre per il sopraggiungere delle restrizioni imposte dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri volto a contenere la diffusione del Covid 19.

«Il progetto di riasfaltatura in via Casamenti Barucchella è per noi molto importante in quanto ci consente di risolvere una situazione su cui era necessario mettere mano, sempre nell’ottica di garantire il massimo della sicurezza possibile agli automobilisti che transitano nel territorio comunale e anche ai residenti della via e delle vie limitrofe – ci ha detto il sindaco Michele Bertolini – Tale progettualità è finanziata grazie a i fondi resi disponibili dalla legge 9 che assegna 100mila euro ai comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti. 100mila che, per quanto ci riguarda, vanno a totale copertura di tutto l’intervento. L’intervento consiste nella fresatura e risagoma del manto bituminoso con cigliatura delle banchine stradali per il corretto deflusso delle acque meteoriche. Siamo ancora in fase di aggiudicazione dato che le disposizioni del Dpcm ci hanno imposto uno slittamento ma contiamo di fare partire i lavori a fine novembre».