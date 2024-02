Soldi girati su un conto sloveno: a processo per il riciclaggio di 225mila euro

Mantova Uno se l’è cavata con il non doversi procedere per sopraggiunta prescrizione del reato, mentre l’altro invece sarà processato. Questo l’esito dell’udienza preliminare che si è tenuta l’altro ieri in tribunale a Mantova. Ad essere rinviato a giudizio per riciclaggio è stato Andrea Fortunati, che dal prossimo settembre affronterà il processo con rito ordinario, difeso dall’avvocato Roberto Cuva. Secondo l’accusa, Fortunati avrebbe girato su un conto sloveno diverse somme di denaro, per un importo complessivo di 225mila euro, prese da un conto corrente intestato alla Trade Pallets di Verona, definita come una società cartiera dagli inquirenti. Quella medesima somma girata con una decina di bonifici sul conto corrente sloveno, sarebbe arrivata sui conti della Trade Pallets tramite altrettanti bonifici di un’azienda con sede a Mantova. I versamenti da Mantova a Verona risultano effettuati tra metà marzo e fine maggio 2015; quelli verso la Slovenia nel periodo immediatamente successivo. Le accuse nei confronti del titolare della ditta mantovana, che avrebbe evaso circa 460mila euro di imposte, sono cadute in prescrizione, mentre per quella di riciclaggio la prescrizione sopraggiunge dopo 12 anni, quindi nel 2027. Il processo di primo grado inizierà in settembre quest’anno.