Basket A2 f – Ecco il cammino in campionato del MantovAgricoltura: esordio al PalaSgu contro la Spezzina (7 ottobre)

San Giorgio Il Settore Agonistico della Fip ha ufficializzato i calendari della Serie A2 per la stagione 2023/2024. La regular season inizierà nel weekend del 7 e 8 ottobre per concludersi il 21 aprile. Due i Gironi, A e B, con una nuova composizione “verticale”. Il MantovAgricoltura San Giorgio è stato inserito nel gruppo A e debutterà in casa, sabato 7 ottobre, contro la new entry Cestistica Spezzina. Di seguito tutto il turno inaugurale: Limonta Costa Masnaga-Stella Azzurra Roma, Techfind San Salvatore Selargius-Autosped Castelnuovo Scrivia, Dimensione Bagno Carugate-Basket Foxes Giussano, Logiman Broni-Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno, Libertas Moncalieri-Use Rosa Scotti Empoli, Basket Roma-Torino Teen Basket, San Giorgio MantovAgricoltura-Cestistica Spezzina.

Nella seconda giornata (14 ottobre) le sangiorgine saranno in trasferta a Roma per affrontare la Stella Azzurra, quindi andranno in Sardegna sul campo del Techfind San Salvatore Selargius (21 ottobre). Dal quarto turno (al PalaSgu col Broni) riprenderà la regolare alternanza casa-trasferta, fino alle altre due sfide esterne consecutive all’11ª (di nuovo a Roma) e 12ª giornata (il 23 dicembre a Moncalieri), per poi chiudere il girone d’andata in casa col Torino nel giorno della Befana.

Sono tanti gli incroci di grande spessore nel Girone A: particolarmente significativa la sfida piemontese tra Libertas Moncalieri e Torino Teen Basket, oltre a Autosped Castelnuovo Scrivia-Logiman Broni e al confronto tra neopromosse Foxes Giussano-Basket Roma nella seconda giornata. Alla terza sfida tutta toscana tra San Giovanni Valdarno e Use Rosa Scotti Empoli. Nel quinto turno c’è la stracittadina nella capitale tra Basket Roma e Stella Azzurra: parlando di Basket Roma, è davvero intrigante la sfida del decimo turno contro il Costa Masnaga, una vera e propria “rivalità” vista nelle Finali Nazionali Giovanili.

Il campionato osserverà la pausa natalizia dal 24 dicembre al 5 gennaio, tornando in campo per il turno dell’Epifania che chiuderà il girone d’andata e definirà dunque le otto partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia. Successivamente, nel girone di ritorno, altri due stop della regular season, nel weekend del 9-10 marzo e per Pasqua (31 marzo). Contemporaneità per l’ultima giornata in calendario domenica 21 aprile.