Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, Leo in arrivo. “Blindato” Danicic

MANTOVA Giornate concitate in casa Saviatesta Mantova. La società biancorossa è al lavoro per completare entro il 2 febbraio, la rosa di mister Jeffe. Nelle ultime ore è esploso il caso riguardante il centrale Ante Danicic. In settimana era uscita la voce di un interessamento dell’Acqua&Sapone per il capitano croato, ma il dg biancorosso Cristiano Rondelli, ieri ha rivelato: «L’Acqua&Sapone non ha manifestato alcun interesse per il nostro giocatore. Questo caos è stato creato ad arte dal procuratore del giocatore. Danicic è il nostro capitano ed è un nostro punto fermo». Rondelli sembra dunque blindare il proprio giocatore con queste dichiarazioni, ma è comunque consapevole che il giocatore interessi a tante altre società di Serie A.

Alcuni presidenti si sono fatti avanti, proponendo però delle contropartite tecniche poco interessanti per i biancorossi. Sul fronte uscite potrebbero rientrare i casi Hrkac e Suton, che fino a ieri sembravano destinati a lasciare Mantova. Ma anche in questo caso è bene usare il condizionale, perché la dirigenza biancorossa ha fatto capire che il mercato è in fermento e può succedere di tutto. Il Mantova però guarda anche agli affari in entrata. L’interessamento per il centrale Leonardo “Leo” Carello Aleixo è reale e il momento delle firme sarebbe davvero imminente.

«Stiamo solo aspettando la firma – spiega Rondelli – . C’è già un accordo economico ed entro il 2 febbraio contiamo di tesserarlo. Ritengo che a questa squadra manchi un po’ d’esperienza e lui ne ha da vendere».

Giocatore dal notevole senso della posizione, eccellente tecnica e anche un tiro bello potente: il gol segnato ieri nella gara di qualificazione a Euro ’22 che ha visto il Belgio pareggiare con la Finlandia per 3-3, sta facendo il giro del web. Leo arriva dall’Halle-Gooik, squadra belga, presa letteralmente d’assalto dai club di Serie A, per rinforzare le rispettive rose. Attualmente il belga-brasiliano è impegnato con la nazionale e quindi arriverà in città solo a ridosso del match con l’Acqua&Sapone, in programma il 6 febbraio.

La squadra da domani riprenderà ad allenarsi in vista proprio della sfida con gli abruzzesi. Match decisamente complicato ma, nonostante il pareggio contro l’Aniene, il Mantova ha mostrato di avere un buon potenziale.

La classifica è corta, salvezza diretta alla portata e questo dovrà servire da stimolo per centrare l’obiettivo stagionale.