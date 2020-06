Calcio Seconda Categoria – Union Team: Petrozzi in panchina, Pizzardini ds

SAN GIORGIO Ha prodotto gli effetti sperati giovedì sera la riunione della dirigenza dell’Union Team svoltasi sotto l’egida del presidente Lino De Pace. La società giallorossa rinforza il proprio organigramma con un nuovo direttore sportivo, che sarà Paolo Pizzadini. Quest’ultimo da poco ha lasciato il Curtatone. Pizzadini si occuperà sia della prima squadra, ancora impegnata in Seconda categoria, che della juniores. Da Curtatone giunge anche Makris Petrozzi, che aveva nella scorsa stagione allenato la Nac in coppia con Virginio Araldi. Petrozzi sarà coadiuvato da un altro allenatore, potrebbe anche restare l’attuale mister Gianfranco Zanardi: spetta alla società decidere.

Dalla società curtatonese dovrebbero andare a rinforzare l’organico della prima squadra parecchi atleti rossoblù come Capucci, Cavalli, Contesini, Corradi, Gallo, Michielotto . Dal team del presidente Ferretti potrebbe arrivare anche Piovani , più difficile poter convincere un altro calciatore del Curtatone, bomber Mirko Boselli, che preferirebbe restare in Prima Categoria o tentare di nuovo l’avventura in Promozione.

In tempi di crisi economica l’Union Team si mette le spalle al coperto con l’arrivo come sponsor di Luca Reggiani che di recente ha dato il suo prezioso apporto alla Casteldariese.

«Rendere più competitivo l’organico della prima squadra affinchè possa essere in grado di lottare nelle posizioni più alte della classifica nella prossima annata – questi i programmi del neo diesse Pizzadini -, inoltre ci sarà più attenzione per un vivaio già di qualità, che ha dato sempre soddisfazioni e risultati nelle ultime stagioni».