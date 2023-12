Basket A2 femminile – San Giorgio, fine d’anno in crescendo. La missione ora è battere anche le big

San Giorgio Il 2023 del MantovAgricoltura si è chiuso con un’altra vittoria, la quarta consecutiva, strappata con qualche patema di troppo sul parquet del fanalino Moncalieri. Una serata storta al tiro ha rischiato di interrompere il filotto delle sangiorgine, brave comunque a raddrizzare la serata con un brillante ultimo quarto. Orazzo è stata ancora la top scorer con 15 punti, mentre capitan Llorente ha fatto registrare una doppia doppia da 13 punti e 12 rimbalzi. In doppia cifra anche Dell’Olio (10 punti) autrice della bomba che ha sancito il 45-55 finale.

Quattro vittorie di fila, come detto, e bilancio in parità tra partite vinte e perse nelle prime 12 giornate di campionato. Va rimarcato, per altro, come ben cinque successi su sei il MantovAgricoltura li abbia ottenuti in trasferta, lontano dal PalaSguaitzer che ospiterà, nel giorno dell’Epifania, la prima gara del nuovo anno, ultima del girone di andata, contro il Torino Teen Basket. Un’occasione, classifica alla mano, per allungare la striscia di vittorie e proseguire la scalata in classifica, anche se l’avversario non è assolutamente da sottovalutare e nelle ultime due giornate ha ottenuto altrettante vittorie contro Spezzina e Carugate. Un altro dato che balza facilmente all’occhio è che il San Giorgio, ora esattamente piazzato a metà classifica, ha battuto tutte le squadre che gli stanno dietro, mentre delle prime sei è riuscito a sconfiggere soltanto il San Salvatore Selargius. Nel girone di ritorno, visti anche i progressi evidenziati nelle ultime gare del 2023, ci si aspetta quindi una maggiore competitività nelle gare contro le big del campionato, che vede al momento due squadre appaiate al comando, San Giovanni Valdarno e Derthona, con uno score di 11 vinte e una sola persa.

L’obiettivo di inizio stagione, la qualificazione ai play off raggiunta nelle due precedenti, è assolutamente alla portata, ma è necessario alzare ancora un po’ l’asticella per rivaleggiare con le squadre che vanno per la maggiore, che il MantovAgricoltura si troverà di fronte, una dopo l’altra, nella prima metà del girone di ritorno. Per il momento è giusto si goda il meritato riposo e il filotto di vittorie che l’hanno riportato nei piani alti. La squadra è comunque già tornata in palestra, agli ordini di coach Purrone, per preparare al meglio i prossimi impegni.

Soddisfazioni, per il club sangiorgino, arrivano anche dal vivaio: Viola Caorsi, giovane atleta classe 2010, è stata convocata dal Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto Obiettivo Maglia Azzurra – Academy, per il raduno della selezione che si terrà a San Pellegrino Terme (Bg) dal 3 al 6 gennaio.