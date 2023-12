Calcio Eccellenza femminile – Messina: “Bravo Casalmartino. Il terzo posto al giro di boa va oltre le nostre aspettative”

Roncoferraro Un girone d’andata da incorniciare, quello del Casalmartino, che ha chiuso al terzo posto la prima parte di un torneo d’Eccellenza anche quest’anno davvero molto competitivo. Ne parliamo con il direttore sportivo Marco Messina, per tracciare un bilancio del cammino delle vipere rossoverdi. «Il campionato ha mostrato valori importanti, come ci attendevamo – spiega – noi abbiamo superato ogni più rosea attesa. Avevamo costruito la squadra con la prospettiva di chiudere tra le prime cinque, il terzo posto assoluto premia gli sforzi delle ragazze, di mister Bittante, dello staff e di tutta la società, che sin dal primo giorno ci ha messo nelle condizioni di lavorare nel modo giusto. Si poteva fare ancora meglio, vedendo alcuni punti persi per strada, come con Varese e Sedriano, ma non sempre le gare vanno come si desidera. Sarà tutta esperienza, che speriamo serva in futuro alle ragazze. In loro vedo sempre una grande voglia di migliorare e questo non può che farci felici».

Il mercato ha regalato anche qualche rinforzo: la trequartista Lorena Marcomini dal Vicenza di Serie C (classe 2003), l’attaccante Alessandra Zangari (1998) che in carriera ha vestito le maglie di Verona, Mantova, Brescia, Lugano, Pro Sesto, San Massimo e Clivense; e per finire il terzino Sara Bruschi che è stata prelevata dalla 3Team di Brescia (classe 2003). «L’obiettivo del girone di ritorno è confermarsi – continua Messina – integrando sempre di più anche qualche elemento della nostra formazione Under 17, che quest’anno ha cominciato il proprio cammino. Ci sono alcune ragazze che promettono bene e hanno risposto nel modo giusto quando sono state chiamate in causa. Potenziare progressivamente le giovanili sarà molto importante nel prossimo futuro, perché senza vivaio non si va da nessuna parte. Stiamo lavorando molto anche in questo senso, per garantire basi sempre più solide alla nostra realtà».

La ripresa del campionato è fissata per domenica 14 gennaio con la prima giornata di ritorno che vedrà il Casalmartino impegnato in casa contro il Montorfano Rovato. Ma le Vipere torneranno in campo una settimana prima, domenica 7 a Barbariga, per giocare l’ultima partita del triangolare di Coppa Lombardia contro il 3Team Brescia. Entrambe le squadre hanno vinto il primo match disputato contro il Rovato, ma il Casalmartino ha segnato un gol in meno rispetto alle bresciane per cui dovrà per forza vincere lo scontro diretto per passare il turno. Il precedente in campionato è benaugurante, anche se piuttosto datato (è del 24 settembre), visto che le mantovane si sono imposte in trasferta per 1-0 con la rete di Sara Savazzi.