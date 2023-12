Rugby Serie C – Michela Merlo: “Mantova, sfidare le grandi ti farà crescere”

Mantova Il cammino del Rugby Mantova nella Poule promozione della serie C inizierà domenica 21 gennaio con la sfida casalinga contro la seconda squadra del Calvisano. Il quindici virgiliano nel girone 2 avrà come avversarie anche Riviera Mira, Scaligera Verona, Mirano e Bassano del Grappa. «Si tratta di un girone molto competitivo per la presenza delle squadre venete – afferma la coach Michela Merlo -. Non potevamo chiedere di meglio per la crescita dei nostri giovani, tanto più che la squadra, contro avversari di caratura, riesce sempre ad esprimersi al massimo. Non conosciamo bene le squadre che andremo ad affrontare nella seconda fase, ma per prima cosa dobbiamo pensare a noi stessi, a lavorare bene, senza farci troppe illusioni, ma guardando ad una partita alla volta».

«E’ un cammino importante per far crescere e migliorare i nostri giovani – conclude Michela Merlo – cercheremo naturalmente di fare bella figura in ogni partita, a cominciare da quella dell’esordio contro la cadetta del Calvisano che, per l’occasione, potrebbe schierare anche qualche giocatore della prima squadra che milita in serie A».

L’Under 18 ha chiuso al meglio il 2023 con la vittoria per 8-0 contro il Milano Sud e la quarta posizione in classifica in un girone molto duro. «Nel complesso – dice coach De Berti – sono soddisfatto per com’è andata la prima fase. Certo, si poteva fare di più, ma è vero anche abbiamo affrontato tante squadre preparate e dotate di grande fisicità. Dovremo essere bravi a sfruttare la pausa per prepararci al meglio alla seconda fase che partirà a gennaio e rendere omogenee le competenze dei ragazzi, recuperando le energie spese negli scorsi mesi. Dobbiamo continuare a lavorare per crescere sempre di più».