Basket A2 m – Leggende Lnp, Ghersetti oggi sfida Griffin agli ottavi

MANTOVA Mercoledì sono scattati gli ottavi di finale di “Leggende”, il contest della Lnp dedicato ai tifosi arrivato alla fase finale. Con un ritmo di due sfide al giorno, oggi è il turno del capitano degli Stings Mario Ghersetti (in foto) che affronta Rod Griffin del Forlì. Si comincia alle ore 12 e i supporter biancorossi sono chiamati a far sentire la propria voce sui social della Lnp per spingere Mario ai quarti. L’altra gara di giornata è alle 14: Vincenzo Esposito di Imola contro Willie Sojourner di Rieti. Ai quarti nella parte alta del tabellone sono approdati Gianluca Basile (Capo d’Orlando) su Remo Maggetti (Roseto); Albano Chiarastella (Agrigento) su Valerio Amoroso (Montegranaro); Lynn Greer (Napoli) su Andrea Pecchia (Treviglio); Francesco Mannella (Trapani) su Charlie Foiera (Ferrara). Ci sono sempre 24 ore per votare solo sui canali ufficiali Lnp: nel post del sondaggio sulla pagina Facebook (nota: non sono validi i voti sulla pagina di messaggi) e su Instagram.