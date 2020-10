Calcio Eccellenza – Castiglione, uno-due micidiale: Offanenghese al tappeto (2-0)

CASTIGLIONE Mister Gianluca Manini aveva chiamato i suoi ad una prova d’orgoglio, dopo la beffa di Prevalle e alla vigilia dell’incontro con l’Offanenghese. Il Castiglione ha risposto presente, conquistando tre punti dal peso specifico davvero notevole, visto che sono stati ottenuti ai danni dell’Offanenghese. La compagine cremasca, prima del turno infrasettimanale di ieri sera, infatti, veleggiava al primo posto in classifica a punteggio pieno. Un trono perso a vantaggio del Carpenedolo, che ha mantenuto il percorso netto battendo la Governolese, a differenza dei giallorossi, che hanno capitolato sotto i colpi di un Casti finalmente pratico e spietato, che ha risolto il match nella parte finale del primo tempo, grazie ai gol di Chiarini, al termine di una splendida azione corale dei rossoblù, e di Salomoni, autore di una bellissima acrobazia poco prima del riposo. La cronaca: al 7’ punizione di Salomoni, fuori di poco. Al 15’ traversone di Daeder dalla destra per Salomoni, che si coordina ma la conclusione va fuori misura. Al 22’ Fantoni alla battuta, Guagnetti spicca su tutti e segna, ma è offside. Al 31’ Guagnetti libera sulla sinistra Perani, Aprile chiude. Al 34’ Ghirardi lancia Chiarini, che ha davanti a sè una prateria ma perde l’ultimo appoggio. Vantaggio aloisiano al 43’: palla recuperata dall’onnipresente Guagnetti che lancia Bellesi sulla destra, palla in area per Ghirardi che con la coda dell’occhio vede Chiarini. Botta terrificante e gol. Tre minuti dopo il raddoppio (46’): traversone dalla destra di Narcelli per Salomoni, che in acrobazia si coordina al volo e fa 2-0. Il Castiglione ci riprova anche nella ripresa: al 68’ la punizione di Salomoni fa la barba al palo. All’86’ si vede l’Offanenghese: Corona semina il panico sulla sinistra e prova un diagonale insidioso ma Piccinardi chiude la saracinesca.

CASTIGLIONE-OFFANENGHESE 2-0 (43’ Chiarini, 46’ pt Salomoni)