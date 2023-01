Basket C/D – Curtatone e Quistello scaldano i motori. I tecnici: “Buon test”

Curtatone Junior Curtatone e Negrini Quistello hanno disputato ieri pomeriggio alla Tea Arena un’amichevole che è servita ai rispettivi allenatori per verificare l’attuale condizione delle loro squadre ad una settimana dalla ripresa dei campionati di Serie C Silver e Serie D. Il Curtatone, nella prima di ritorno, ospiterà domenica 15 la Lux Excelsior Bergamo, mentre la Negrini chiuderà venerdì l’andata a Brescia col Cus. «E’ stata una partita giocata a buon ritmo, alla fine di ognuno dei cinque quarti abbiamo azzerato il punteggio – spiega coach Bortesi -. Il lavoro svolto durante la sosta è stato utile e produttivo».

«Non avevamo lunghi di ruolo, ma abbiamo comunque ben figurato – afferma Borretti da casa Quistello – nelle gare con Novellara e Curtatone abbiamo compiuto passi avanti e siamo pronti per riprendere il campionato».