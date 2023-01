Rugby Top 10 – Viadana ancora ko a Rovigo. Arletti: “Approccio sbagliato e non abbiamo sfruttato i regali avversari”

Rovigo Al “Battaglini” di Rovigo il Viadana perde la “bella” contro i rossoblù, dopo la sconfitta in Coppa Italia e il successo al debutto in Top 10. E’ arrivata così la settima scoppola di fila in campionato per i gialloneri, che hanno buttato al vento la possibilità di stoppare la serie nera. E i due punti di bonus sono una magra consolazione. «Nel primo tempo la squadra non era in campo – sbotta il presidente Giulio Arletti – cosa sia successo non è facile da dire. Forse, oltre all’approccio sbagliato, anche un’errata valutazione delle proprie forze. Nella ripresa la musica è cambiata, abbiamo rimontato, ma commesso ancora errori banali quando i polesani hanno fatto del loro per “agevolarci”. Con Padova, Valorugby e Rovigo siamo andati vicino al successo, ma abbiamo perso. E’ ora di invertire la rotta».